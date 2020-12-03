Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, как поддерживал форму во время карантина из-за положительного теста на коронавирус.

По словам Бабикова, ему разрешили выйти на трассу чуть раньше, чем она открылась официально.

«С утра съездил, часик отстоял на лыжах, съездил домой, переоделся и обратно. Не хотелось бы даже думать в негативном ключе. Очень приятно встать на снег. Нужно хорошо поработать – конечно, будет нелегко», — сказал Бабиков, слова которого приводит «Матч ТВ».

Спортсмен добавил, что он десять дней не стоял на лыжах, а около шести дней назад ему разрешили выходить по ночам, и Бабиков тренировался ночью.

Отметим, в Контиолахти (Финляндия) в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону началась мужская спринтерская гонка. Спортсмены вышли на старт в 15:30 по московскому времени. Четвертый стартовый номер достался Елисееву, Логинов уйдет на дистанцию восьмым, Латыпов — 25-м, Бабиков — 40-м, Сучилов — 77-м, Пащенко — 93-м.