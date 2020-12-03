Российский полузащитник «Монако» Александр Головин восстанавливился после травмы задней поверхности бедра. В четверг он приступил к занятиям в общей группе. Об этом информирует официальный твиттер клуба.

Головин пропустил больше двух месяцев. Последний раз Головин выходил в матче 30 августа в игре против «Метца». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Монако». Полузащитник сборной России был заменен на 15-й минуте.

Ранее Футбольный агент, представитель интересов игрока «Монако» Александра Головина Олег Артемов рассказал о переговорах с европейскими клубами в летнее трансферное окно.

Напомним, Александр Головин проводит в «Монако» уже третий сезон, он перешел в клуб летом 2018 года.