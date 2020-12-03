Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал поражение «Зенита» в игре пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).

По словам Ломбертса, сейчас момент, когда «Зенит» в Лиге чемпионов не выглядит сильной командой. Ломбертс не думает, что дело в тактике.

«Вообще сейчас мне легче всего было бы сказать, что «Зенит» в мои времена был сильнее. Но сравнивать — в принципе не очень корректно с моей стороны. Не люблю это делать», — приводит слова Ломбертса «Матч ТВ».

Ломбертс понимает, что на «Зените» сейчас сказывается ситуация с коронавирусом. Однако, по мнению бельгийца, она также влияет и на «Брюгге», хотя бюджет бельгийской команды меньше, чем у «Зенита». Ломбертс считает, что если «Зенит» не может ни разу в двух матчах обыграть «Брюгге», это плохо как для команды, так и в целом для российского футбола.

Напомним, что Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2016 год.