Бывший капитан «Зенита» Мигель Данни разочарован неудачей «Зенита» в матчах Лиги чемпионов. Петербургский клуб уступил в гостях «Брюгге» и досрочно занял четвертое место на групповом этапе.

Данни отметил, что ему очень грустно, поскольку «Зенит» вновь не смог достичь своих целей в Европе — выйти из группы.

«Это происходит второй год подряд. Я крайне разочарован, поскольку до сих пор считаю себя частью «Зенита», переживаю за него всей душой», — цитирует слова Данни «Спортбокс».

Данни также отметил, что старается не пропускать трансляции матчей «Зенита» — в Лиге чемпионов смотрит все. Португалец с надеждой ждал в Брюгге, поэтому удручен — надеялся на совсем другой результат. Данни отметил, что нужно поднимать голову и больше работать, чтобы добиться успеха в Европе на следующий год.