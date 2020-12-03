Российские биатлонисты оказались за пределами первой тридцатки на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Победу одержался норвежец Тарьей Бе. Второе место у немца Арнда Пайффера. Тройку лучших замкнул действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Бе.

Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, занявший 33-е место. Следом пришел Александр Логинов. Эдуард Латыпов оказался 46-м. Антон Бабиков стал 55-м. Петр Пащенко — 72-й. Семен Сучилов — 85-й.

По словам старшего тренера сборной России Юрия Каминского, он не снимает ответственность за результат на себя. Логинов не пришел на интервью после гонки — перед стартом у Александра возникли проблемы со спиной. По ходу Логинов продемонстрировал восьмой ход, но не справился со стрельбой.