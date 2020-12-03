Российский биатлонист Матвей Елисеев подвел итоги выступления в спринте на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти, где он 33-е место.

В эфире «Матч ТВ» Елисеев отметил, что тоже тревожится, что же произошло на последнем круге — пока ответа не находит. Елисеев отметил, что старался работать максимально с первого круга – и не хватило сил.

«Уже на стойке было закисление. Когда стоишь и не работаешь – лактат накопился, там уже совсем перекрыло. В мышцы свинца налили – примерно половину веса тела добавили, и пытайся с этим бежать на уровне», — сказал Елисеев.

Елиссев отметил, что в будущем нужно менять тактическое прохождение гонки — начинать соразмерно силам. Экстренных коррективов почти никаких внести нельзя, но Елисеев хочет начать поспокойнее, но тогда придется отставать на первом-втором кругах.