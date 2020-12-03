Российский биатлонист Эдуард Латыпов оценил выступление в спринте гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Биатлонист был неплох по скорости, но допустил четыре промаха: два раза неудачно стрельнул из положения лежа, а также допустил две промаха на «стойке».

В эфире «Матч ТВ» Латыпов отметил, что его самочувствие было хорошее, а вот стрельба не задалась.

«Не знаю, в скорости добавляю — стрельба пропадает. Вроде уверенно стреляю, но не могу объяснить, почему допускаю промахи», — сказал Латыпов.

Латыпов отметил, что картинка для выстрела была идеальная, когда промахивался два раза из положения лежа, биатлонист даже не поверил. По словам Латыпова, нужно узнать, куда были промахи, чтобы провести анализ, как так случилось.

Напомним, российские биатлонисты на попали в топ-30 по итогам гонки. Латыпов занял 46-е место.