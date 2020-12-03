В рамках групповой стадии онлайн-турнира по Dota 2 EPIC League Season 2 первого дивизиона между собой встретятся российский коллектив Virtus.pro и европейская команда Team Secret. Матч пройдёт в 22-00 по московскому времени.

Virtus.pro vs Team Secret

Обе команды располагаются на отличных местах в групповой стадии, разделяя второе место и имея на своём счету пять побед и всего два поражения. Virtus.pro и Team Secret практически гарантировали себе выход в следующую стадию турнира, однако данное противостояние очень важно и одним и другим с точки зрения престижа.

VIrtus.pro за последние семь игр в турнире проиграли только две, сперва Team Liquid в равной борьбе, а затем лидерам группы Vikin.gg. Все остальные матчи коллектив провёл очень уверенно и только против Natus Vincere и Just Error отдал по одной карте.

Team Secret находятся в аналогичной ситуации и тоже проиграли Vikin.gg со счётом 2-0, а также не смогли справиться с OG (0-2).

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