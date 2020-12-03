Голкипер Эмиль Гарипов перешел из омского «Авангарда» в московское «Динамо».

На официальном сайте бело-голубых, московский клуб подтвердил переход 29-летнего вратаря в обмен на денежную компенсацию.

Гарипов не играл с 1 ноября, когда клуб, выступающий в Балашихе, уступил в овертайме московскому «Спартаку».

После покупки Шимона Грубеца из «Куньлуня» российский вратарь лишь раз вошел в заявку «Авангарда» на игру в рамках КХЛ.

В текущем сезоне Гарипов сыграл 14 матчей, отражая в среднем 93,2% бросков при коэффициенте надежности 2,0.