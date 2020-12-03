Руководитель Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе опровергла слова главного тренера российской сборной Маркуса Крамера, который сообщил норвежским СМИ, что он сомневается, что Россия будет участвовать в многодневке «Тур де Ски».

«Нет, это не так. «Тур де Ски», напротив — один из наиболее безопасных вариантов для выступления. Перелетов никаких не будет, все будут передвигаться на своем транспорте», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Соревнования «Тур де Ски» должны стартовать 1 января. Ранее сообщалось, что этапы Кубка мира в Давосе и Дрездене состоятся, несмотря на отказ сборных Норвегии, Швеции и Финляндии, которые отказались из-за пандемии коронавируса. Свое решение об участие в «Тур де Ски» Россия примет позже.