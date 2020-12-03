Инсайдер Алексей OverDrive Бирюков заявил, что forZe тестируют в свой основной состав по CS:GO двух киберспортсменов. По словам Бирюкова к коллективу могут присоединиться Игорь Forester Безотеческий и Владимир Woro2k Велетнюк.

По его информации в составе forZe Безотеческий и Велетнюк заменили Дмитрия facecrack Алексеева и Алмаза almazer Ассадулина. Инсайдер уже высказывался о том, что организация может убрать этих двух киберспортсменов на скамейку запасных. На момент публикации материала организация не давала никакой анонс.

Forester с 8 октября 2019 года играет за организацию Hard Legion, а Woro2k несколько дней назад прошёл в FACEIT Pro League.

Возможный состав forZe: