Инсайдер Алексей OverDrive Бирюков заявил, что forZe тестируют в свой основной состав по CS:GO двух киберспортсменов. По словам Бирюкова к коллективу могут присоединиться Игорь Forester Безотеческий и Владимир Woro2k Велетнюк.
По его информации в составе forZe Безотеческий и Велетнюк заменили Дмитрия facecrack Алексеева и Алмаза almazer Ассадулина. Инсайдер уже высказывался о том, что организация может убрать этих двух киберспортсменов на скамейку запасных. На момент публикации материала организация не давала никакой анонс.
Forester с 8 октября 2019 года играет за организацию Hard Legion, а Woro2k несколько дней назад прошёл в FACEIT Pro League.
Возможный состав forZe:
- Андрей Jerry Мехряков
- Богдан xsepower Черников
- Евгений FL1T Лебедев
- Владимир Woro2k Велетнюк (тестовый период)
- Игорь Forester Безотеческий (тестовый период)
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