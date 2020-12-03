Комментатор Геннадий Орлов заявил, что не против, что бывшие легенды клуба Андрей Аршавин и Александр Кержаков возглавили команду.

Орлов считает, что все может быть, почему нет. Комментатор отметил, что Кержаков пошел в «Томь», а там, игроков не хватает, но Кержаков хочет тренировать и начал со дна ФНЛ.

И у Аршавина есть тренерские задатки. Дай бог, чтобы так и произошло. Может быть, мы увидим этот дуэт», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге», отметив, что с приходом Аршавина на должность начальника департамента подготовки молодежи в академии все стало строже.

Напомним, что Аршавин и Кержаков покинули «Зенит» летом в 2015 года. Кержаков уехал в аренду в «Цурих», а затем вернулся при Луческу. Аршавин перешел в «Кубань», после чего оказался в «Кайрате».