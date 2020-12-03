Инсайдер Гийом neL Канело поделился своими переживаниями о будущем киберспортивной сцены в CS:GO североамериканского региона. Канело отметил, что многие организации уже перешли в Valorant, а оставшиеся команды переехали в европейский регион.

Последние результаты Evil Geniuses и Team Liquid, тир-2 и даже тир-1 игроки уходят в Valorant, организации покидают CS:GO (100 Thieves и NRG Esports) или просто уезжают в Европу (Cloud9, Complexity Gaming, Team Envy), пандемия коронавируса — когда я вижу все это, не могу представить, как североамериканская сцена переживет следующий год.

Новая дисциплина Valorant от Riot Games взорвала весь интернет, в момент анонса игры и закрытого бета-тестирования на Twitch за игрой следило более миллиона человек. CS:GO сообщество было обеспокоено новым шутером. Ранее профессиональные игроки поделились своим мнением об этих играх и ответили на вопрос, сможет ли Valorant «убить» CS:GO.