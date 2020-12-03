Российский биатлонист Александр Логинов чувствовал боли в спине перед стартом спринтерской гонки в Контиолахти. Об этом сообщил старший тренер Юрий Каминский.

По словам Каминского, перед стартом были проблемы со спиной, с ним работал доктор. Каминский не знает, как чувствовал себя Логинов на старте, поскольку уже был на дистанции.

Но у него восьмой ход, что хорошо для него. У Латыпова 11-й ход. Но биатлонист — это тот, который еще и быстро и точно стреляет, так что сегодня все огорчили очень сильно», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Ни одного российского биатлониста не было в топ-30. Александр Логинов завершил гонку на 34-м месте. Латыпов стал 46-м. Сильнейший результат среди россиян показал Матвей Елисеев, который стал 33-м.