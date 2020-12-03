Менеджер команды Alliance по Dota 2 Мария Inverno Гунина порассуждала о пользователях, которые высказывают своё мнение о создании ростеров в комментариях. Данным мнением она поделилась в твиттере.

Обожаю, когда люди предлагают свои варианты составов в комментариях. Просто идёт обсуждение любой тир-3 команды – так, ну Дахак на керри, Паша на 3… Реально, как таких гениев прямиком в Сикрет скаутами не берут. Просто ведь берёшь Пашу и Дахака в «Братву Нурика» и дело с концом.

В комментариях некоторые пользователи поддержали мыль менеджера и заявили, что для поиска сильных индивидуальных игроков требуется очень много времени и усилий.

Ранее Inverno поделилась своими мыслями на счёт подписания контрактов игроками и новой модели организаций с выставлением на трансфер. Гунина считает, что такая модель мешает собирать коллективы другим организациям.