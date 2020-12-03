Московский «Локомотив» сообщил, что форвард Фёдор Смолов перенёс плановую операцию после повреждения плеча, которое он получил еще в сентябре 2018 года. Ожидается, что форвард вернётся в Москву 4 декабря и тогда же начнёт активную фразу реабилитации.

Недавно Смолов получил травму в игре 14-го тура РПЛ с «Динамо» (1:5). Футболист покинул поле в первом тайме. Сроки восстановления футболисты должны были составить около шести недель.

В текущем сезоне Смолов провёл в составе «Локомотива» 12 матчей и забил три гола, не отметившись голевыми передачами.

«Локомотив» находится на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 25 очками в шестнадцати матчах. Клубу до перерыва предстоит провести ещё три встречи — с «Рубином», «Краснодаром» и «Химками».