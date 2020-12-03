СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ уступил «Металлургу» в гостях со счетом 1:2. Армейцам досадили бывший игроки СКА — Сергей Плотников и Артем Земченок.

СКА сумел открыть счет — во втором периоде отличился защитник Игорь Ожиганов после передач Владимира Ткачева и Евгения Кетова.

В третьем период счет сравнял Сергей Плотников, могучим ударов прошив Александра Самонова. Бывшему форварду СКА ассистировал еще один экс-армеец Егор Яковлев и Юхо Олкинуора.

В этом же периоде команда Ильи Воробьева сумела вырвать победу. Решающую шайбу забросил бывший защитник СКА Артем Земченок. Он забил с передачи Сергея Плотникова и Антона Чибисова. На табло оставалось играть менее полутора минут — СКА так и не сумел отыграться.