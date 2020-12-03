Шведская стреляющая лыжница Ханна Эберт выиграла спринтерскую гонки на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Второе место заняла француженка Анаис Шевалье. Бронзу взяла ещё одна шведка Эльвира Эберг.

Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, занявшая десятое место. Ирина Казакевич завершила гонку тринадцатой, отметив, что для нее гонка сложилась удачно.

По словам Казакевич, ей есть куда расти и добавлять с каждой гонкой. Россиянка допустила осечку на рубеже «Одно неловкое движение — и ты теряешь 2 места», — посетовала после гонки Казакевич.

Тамара Воронина, несмотря на отсутствие промахов, заняла 27-е место, Евгения Павлова расстроилась после гонки — у спортсменки 44-е место. Анастасия Гореева финишировала только 80-й.