Главный сборной России по биатлону Валерий Польховский оценил результат мужской сборной России в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Россияне не попали в топ-30 мест. Данный показатель является худшим в истории команды.

Польховский отметил, что переживает не только он. Подобных выступлений раньше не было. Тренер пообещал сделать выводы.

«Но многое нам понятно. Не удалось встретиться с ребятами, но завтра встретимся», — отметил Польховский в эфире «Матч ТВ».

Польховский сообщил, что пока не удалось поговорить с Матвеем Елисеевым, который, по словам тренера, наступил на одни и те же грабли. Польховский отметил, что на первом круге российский спортсмен всегда борется с лидерам, но затем сдает.