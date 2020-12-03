Российская биатлонистка Евгения Павлова недовольна своим выступлением в спринте на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Россиянка заняла 44-е место с тремя промахами, а после гонки давала интервью в расстроенных чувствах со слезами на глазах.

В эфире «Матч ТВ» Павлова сказала, что не знает, что было со стрельбой. Не знает, что происходит и не может объяснить — уже до слез доходит.

«Я пришла в команду – мне стало не комфортно, не знаю почему. Не понимаю, что происходит. Это мой ответ. Это уже до слез доходит, это не смешно, мне не весело. Я просто не понимаю, что происходит. Личный тренер говорит: все нормально», — сказал Павлова.

Напомним, что россиянка пропустила весь прошлый год. По ее словам, в этом сезоне ей нужно привыкнуть к обстановке в команде.