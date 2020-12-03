Российская биатлонистка Ирина Казакевич оценила выступление в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Спортсменка показала тринадцатый результат.

Казаевич поблагодарила всех тренеров и специалистов за помощь и посетовала на необычную погоду.

«Пошёл снег — скольжение было другим. Но состояние позволяет бороться и работать дальше», — цитирует Казакевич «Матч ТВ».

Биатлонистка отметила, что гонка сложилась в целом удачно, но есть куда расти. Казакевич надеется в каждой гонке продолжать улучшать показатели.

Напомним, лучшей россиянкой в гонке стала Светлана Миронова, занявшая десятое место. Соревнования выиграла шведская биатлонистка Ханна Эберг.