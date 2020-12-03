Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала слова Евгении Павловой, которая заявила, что ей некомфортно в команде. Миронова стала лучшей в российской команде, закончив гонку девятой. Павлова — 44-я.

По словам Миронова, гонка понравилась ей больше, поскольку понимала, в каком находится состоянии. Миронова отметила, что ей удалось отработать на сегодняшний день по максимуму, но обидно мазать на последней «стойке».

«Павлова сказала, что ей некомфортно в команде? К сожалению, не понимаю, о чём речь. У нас, по крайней мере с моей точки зрения, атмосфера дружелюбная, всё комфортно, все общаемся. Не могу говорить за других, но для меня всё комфортно, всё хорошо», — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».

Миронова отметила, что готова бежать эстафетную гонку.