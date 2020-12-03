Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат армейского клуба в выездном матче против «Металлурга». СКА уступил в Магнитогорске со счетом 1:2, выигрывая по ходу матча.

По словам Брагина, первый период противник лучшей действовал, во втором СКА имел преимущество и забил гол.

«Очень похожая на плей-офф игра. В третьем шла равная игра, но необязательные ошибки с нашей стороны привели к шайбам и победе «Металлурга»», — приводит слова Брагина официальный сайт СКА.

Брагин объяснил выбор голкипера: вместе с тренером вратарей решили, что будет стоять Самонов. Также Брагин отметил, что Тимкин не играл, потому что травмирован, Каменев не попал в состав, а Стремвалль вышел лед, поскольку находится в игровом режиме и на тренировках показал хорошее движение и самоотдачу.

У СКА отличился Игорь Ожиганов, у «Металлурга» забросили бывшие игроки армейского клуба — Сергей Плотников и Артем Земченок.