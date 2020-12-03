Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская сообщила, что они приняли решение отменить премьеру своего новогоднего шоу «Снежная королева» в связи ограничениями из-за коронавируса. В это время, С 30 декабря по 5 января, на «ВТБ Арене» будет проходить спектакль Плющенко «Лебединое озеро». В нем примут участие олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Елена Ильиных.

По словам Рудковской, в этот непростой год тренер и продюсер не смогли оставить любителей фигурного катания без новогодней сказки.

«К сожалению, показать новую сказку нам не позволяют ограничения в 25% заполняемости зала, но мы выбрали для вас наше волшебное «Лебединое озеро»», — написала Рудковская.

Рудковская отметила, что зрители, купившие билеты на «Снежную королеву», смогут выменять их на билеты на «Лебединое озеро». Также купленные билеты «Снежную королеву» билеты будут действительны на это шоу и в следующем году.