Игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Виталий Save- Мельник поделился своими мыслями относительно соперников в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона и текущем матча. Киберспортсмен считает, что патчей не выходило уже достаточно долго.

Нашей команде в целом три недели, мы играем довольно-таки плохо. Игры рандомные, как и у многих команд на этом турнире. Сейчас такая «Дота», всем уже надоел патч. Проиграли ViKin.gg в начале, в третьей игре там вообще без шансов за 20 минут, там драфт проигран без шансов. Потом была игра с NAVI. Игры были очень бездарные, что мы, что NAVI играли очень плохо.

На момент публикации материала Virtus.pro находится на третьей строчке в групповой таблице EPIC League Season 2 и имеет на своём счету 5 побед и два поражения. Сегодня клуб ждёт встреча с Team Secret, которые занимают второе место и имеют такое же количество очков и сыгранных игр.