Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят впервые высказался о том, какие эмоции чувствовал в момент аварии француза Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна.

По словам Квята, Грожан совершил контакт, после чего у Квята не было шансов избежать аварии. Россиянин подумал, что на первом круге такое случается. По словам Квята сначала разозлился. но потом сразу увидел в зеркалах огонь и взрыв.

«Были очень странные чувства и эмоции. Никогда не видел ничего подобного. Такое можно было увидеть лишь в кино. Честно говоря, был немного шокирован», — приводит слова Квята RaceFans.

Квят отметил, что волновался за Грожана, но затем ему сказали, что француз в порядке. Квят отметил, что ему было нелегко вернуться в болид и продолжить гонку.

Напомним, что Квят был непосредственным участником аварии с участием Грожана — на его болид наехал француз, затем автомобиль Грожана улетел в отбойник и загорелся. Француз отделался ожогами и сломанными ребрами.