Тренер команды Natus Vincere Junior по CS:GO Амиран ami Рехвиашвили поделился своими мыслями о последних результатах команды и киберспортсмене Ильи m0NESY Осипова. По словам ami, юный игрок очень быстро схватывает всё налету, но иногда переоценивает свои шансы.

Игра изменилась основательно: мы стали действовать спокойнее, появилось больше командных действий и, конечно, усилилась огневая мощь. В некоторых моментах m0NESY не хватает опыта, иногда он переоценивает свои шансы, но меня впечатляет, насколько быстро Илья схватывает информацию и анализирует свои ошибки.

Тренер также считает, что коллектив очень достойно сыграл в рамках квалификаций к European Development Championship 1 и NAVI Junior есть ещё над чем работать.

Кроме m0NESY в киберспорте CS:GO есть ещё много талантливых и сильных игроков и один из них заинтересовал крупную организацию. Ранее инсайдер Алексей OverDrive Бирюков заявил, что forZe тестируют в свой основной состав по CS:GO двух киберспортсменов. По словам Бирюкова к коллективу могут присоединиться Игорь Forester Безотеческий и Владимир Woro2k Велетнюк.