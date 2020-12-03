Московский ЦСКА уступил в пятом туре Лиги Европы. Армейцы вступили австрийскому «Вольфсбергу» со счетом 0:1. Команда Виктора Гончаренко покидает турнир.

Единственный мяч в первом тайме дальним ударом забил Дарио Визингер. Во втором тайме Гончаренко сделал пять замен: на поле появились Эджуке, Гайч, Тикнизян, Бистрович и Сигурдссон. Счет так и не изменился.

ЦСКА после пяти туров имеет три очка на групповом этапе. Это ничья в первом туре матча с «Вольфсбергом» (1:1), с загребским «Динамо» (0:0) и голландским «Фейеенордом» (0:0). Также у армейцев поражение от голландцев и «Вольфсберга».