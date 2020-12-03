Аналитик и комментатор по Dota 2 Александр XBOCT Дашкевич поделился своим видением о составе Алексея Solo Березина Just Error. Дашкевич обратил внимание на высокий пинг SumaiL, а также сложности переучивания двух участников состава на новые роли. Данной информацией он поделился в интервью Яне b2ru Химченко HellRaisers.

Взяли бы нормального офлейнера, отправили бы No[o]ne в мид и играли бы. Я понимаю, что с нормальным офлейнером сейчас большие проблемы, но зачем вы цепляетесь за этого SumaiL? Я понимаю, что он офигенный и нереально крутой игрок… Состав очень крутой, а игроки все крутые и замотивированные, нет каких-то суперстариков. Ну, помимо Лехи, но он »пятерка» — он больше идейный вдохновитель.

XBOCT также добавил, что Роман RAMZEs Кушнарёв возвращается на роль, на которой не играл больше года и это также может сказаться на результатах.

Ранее игрок команды OG по Dota 2 Йохан n0tail Сундштайн поделился своими мыслями о соперниках на онлайн-турнире EPIC League Season 2 первого дивизиона. Киберспортсмен заявил, что Just Error являются очень своеобразной командой и первой в своём роде после прихода американского игрока.