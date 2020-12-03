Игрок команды Virtus.pro по CS:GO Марэк YEKINDAR Галинскис высказался о победе над европейских коллективом BIG в рамках онлайн-турнира Flashpoint Season 2 и признался, что равняется на некоторых игроков из этого состава.

Отличные эмоции после победы. BIG — невероятная команда, особенно по части индивидуальной игры. TabseN, XANTARES, k1to — это те игроки, на которых я равняюсь, когда играю в FPL. Я почерпнул у них многое из того, что знаю сейчас. Играть против них — большое удовольствие, а победить радостнее вдвойне.

Киберспортсмен также заявил, что проводит за тренировками по 14 часов в день и возвращает былую игровую форму. YEKINDAR признался, что Санжар SANJI Кулиев посоветовал принимать холодный душ для бодрости.

Virtus.pro обыграла BIG с результатом 2-1. Основная часть Flashpoint Season 2 проходит с 9 ноября по 6 декабря в онлайн-формате. Общий призовой фонд турнира составит $1 млн. и 7 500 очков ESL Pro Tour.