Датский коллектив Astralis выиграл G2 Esports в рамках группы B онлайн-турнира DreamHack Masters Winter 2020 для европейского региона. Матч был напряжённым, но команда Лукаса gla1ve Россандера справилась со своими соперниками на двух картах.

Dust2: Astralis 16 — 13 G2

Inferno: Astralis 19 — 16 G2

На Inferno первая половина завершилась со счётом 11-4 в пользу датской команды, однако G2 смогли вывести игру на овертаймы, однако даже этого им не помогло. После поражения клуб вылетает из турнира и занимает 9-12 место, забрав при этом утешительный приз в размере 2 500 долларов на всех.

Выделить лучшего игрока по итогам встречи сложно из-за того, что четверо из пяти игроков датской команды сыграли примерно с похожим KD, поэтому рейтинг у них одинаковый. А среди G2 на лидирующих позициях расположились братья Ковачи, «настрелявшие» на две карты на двоих порядка 100 киллов.

DreamHack Masters Winter 2020 для европейского региона проходит с 30 ноября по 6 декабря. На онлайн-турнире сражаются 16 коллективов за призовой фонд в размере 150 000 долларов. Следить за ходом чемпионата можно в нашем репортаже.