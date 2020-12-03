Игрок в CS:GO Фернандо fer Альваренга поделился информацией о том, что возможно будет выступать вместе со своим бывшим тиммейтом Габриэлем FalleN Толедо в одном коллективе. Киберспортсмен сказал, что они ждут решения контрактных обязательств c MIBR.

Мы ждем, когда разрешится ситуация с его контрактом. Посмотрим, будет ли он выкуплен, или произойдет что-то еще… Наш план — играть вместе, поэтому мы ждем.

В данный момент неизвестно, какая именно команда возьмёт «под крыло» легендарных игроков или бразильские киберспортсмены обоснуют новый тег и будут выступать под его логотипом. Некоторое время назад FalleN показал переписку на своей трансляции, где было видно два состава. В одном из них фигурировал fer.

Ранее аналитик Данкан Thorin Шилдс раскритиковал комментаторов, которые «восхваляют» Габриэля FalleN Толедо за былые заслуги и совсем не думают о текущей форме игрока. В твиттере Данкан достаточно жёстко высказал своё мнение на счёт бразильского игрока и всей этой истории вокруг него.