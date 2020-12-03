Игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Виталий Save- Мельник поделился своими мыслями о лучших игроках четвёртой позиции в СНГ-регионе. Лучшим, по мнению киберспортсмена, стал Илья lil me alone Ильюк.

Топ-1, конечно же, lil me alone. Ради него я даже на «пятерку» садился на Dota PIT, поэтому здесь без вопросов. Топ-2 — игрок команды NAVI RodjER. Топ-3 «четверка» в СНГ — yamich, и топ-4, конечно же, Gilgir.

На момент публикации материала Virtus.pro находится на третьей строчке в групповой таблице EPIC League Season 2 и имеет на своём счету 5 побед и два поражения. Сегодня клуб ждёт встреча с Team Secret, которые занимают второе место и имеют такое же количество очков и сыгранных игр.

Ранее Мельник поделился своими мыслями относительно соперников в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона и текущем матча. Киберспортсмен считает, что патчей не выходило уже достаточно долго.