OverDrive: forZe рассматривают Woro2k и Forester

NeL: Не понимаю, как CS:GO в Северной Америке проживёт ещё год

Гунина: Обожаю, когда люди предлагают свои варианты составов в комментариях

Magician про состав по Dota 2: Уходить не собираемся точно

SuNny: Этот состав ENCE фантастический

Save-: Всем уже надоел патч

Ami про m0NESY: Иногда он переоценивает свои шансы

YEKINDAR: BIG — невероятная команда

Astralis обыграла G2 на DreamHack Masters

Fer: Мы ожидаем, когда решится ситуация с контрактом FalleN

Save составил рейтинг лучших «четвёрок» в СНГ. Lil me alone на первом месте

Игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Виталий Save- Мельник поделился своими мыслями о лучших игроках четвёртой позиции в СНГ-регионе. Лучшим, по мнению киберспортсмена, стал Илья lil me alone Ильюк.

XBOCT раскритиковал решение No[o]ne перехода на третью позицию

Аналитик и комментатор по Dota 2 Александр XBOCT Дашкевич поделился своим видением о составе Алексея Solo Березина Just Error. Дашкевич обратил внимание на высокий пинг SumaiL, а также сложности переучивания двух участников состава на новые роли. Данной информацией он поделился в интервью Яне b2ru Химченко HellRaisers.