Московский ЦСКА уступил на своем поле австрийскому «Вольфсбергу» и теперь точно не выйдет в плей-офф Лиги Европы, мужская сборная России по биатлону провалила спринт, — эти и другие новости дня на Nevasport.

ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» и вылетел из Лиги Европы

Московский ЦСКА уступил в пятом туре Лиги Европы. Армейцы вступили австрийскому «Вольфсбергу» со счетом 0:1. Команда Виктора Гончаренко покидает турнир. Единственный мяч в первом тайме дальним ударом забил Дарио Визингер. Во втором тайме Гончаренко сделал пять замен: на поле появились Эджуке, Гайч, Тикнизян, Бистрович и Сигурдссон. Счет так и не изменился.

Российские биатлонисты не попали в топ-30 в спринте в Контиолахти, проведя худшую гонку сезона

Российские биатлонисты оказались за пределами первой тридцатки на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Победу одержался норвежец Тарьей Бе. Второе место у немца Арнда Пайффера. Тройку лучших замкнул действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Бе. Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, занявший 33-е место. Это худшая гонка в истории российского биатлона.

Эберг победила в спринте в Контиолахти, Миронова — девятая

Шведская стреляющая лыжница Ханна Эберг выиграла спринтерскую гонки на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Второе место заняла француженка Анаис Шевалье. Бронзу взяла ещё одна шведка Эльвира Эберг. Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, занявшая десятое место. Ирина Казакевич завершила гонку тринадцатой, отметив, что для нее гонка сложилась удачно.

Шайбы Плотникова и Земченка помогли «Металлургу» одержать волевую победу над СКА

КА в рамках регулярного чемпионата КХЛ уступил «Металлургу» в гостях со счетом 1:2. Армейцам досадили бывший игроки СКА — Сергей Плотников и Артем Земченок. СКА сумел открыть счет — во втором периоде отличился защитник Игорь Ожиганов после передач Владимира Ткачева и Евгения Кетова. В третьем период счет сравнял Сергей Плотников, могучим ударов прошив Александра Самонова. Бывшему форварду СКА ассистировал еще один экс-армеец Егор Яковлев и Юхо Олкинуора. В этом же периоде команда Ильи Воробьева сумела вырвать победу. Решающую шайбу забросил бывший защитник СКА Артем Земченок.

«Зенит» уступил «Фенербахче» в Евролиге на своей площадке

Петербургский «Зенит» проиграл очередной матч на своем паркете, уступив в СИБУР Арене турецкому «Фенербахче». Команда Хави Паскуаля уступила со счетом 65:73. Турецкий клуб уверенно начал матч, выиграв первые две четверти. После большого перерыва «Зенит» затеял рывок, разгромив гостей в третьей четверти и выйдя вперед. Однако «Фенербахче» отлично провел заключительную четверть и победил с разницей восемь очков.

Коляда и Гулякова снялись с пятого этапа Кубка России в Москве

Российские фигуристы Михаил Коляда и Анастасия Гулякова не примут участие в пятом этапе Кубка России в Москве. Фамилий спортсменов нет в обновленных списках участников турнира. Отметим, Коляда и Гулякова тренируются в группе Алексея Мишина.