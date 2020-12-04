Хореограф Илья Авербух опроверг слухи о том, что олимпийской чемпионке 2018 года и ведущей «Ледникового периода» на Первом канале Алине Загитовой сократили экранное время.

По словам Авербуха, это вершина глупости: нужно сойти с ума, чтобы такое написать.

«Алина прекрасно ведёт передачу. С каждой программой становится всё краше и краше. Я считаю, что у неё колоссальный прогресс и она большая молодец. Сокращения эфирного времени не может быть, и это — ещё раз повторю – великая глупость. От желания хайпануть», — цитирует Авербуха Teleprogramma.pro.

Ранее в сети появились фотографии олимпийской чемпионки Алины Загитовой со съемок заключительного выпуска шоу «Ледниковый период», где она представлена в красном платье с открытыми плечами.