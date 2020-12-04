Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко оценил выступление армейцев в Лиге Европы с австрийским «Вольфсбергом» (0:1). Поражение армейцев обеспечило вылет. ЦСКА в трех домашних матчах турнира не забил ни одного голаю
«Тяжело что-то сказать по матчу, как и по всей нашей домашней серии. Если не забиваешь в трех домашних матчах ни одного гола – это катастрофа», — сказал Гончаренко.
Гончаренко казалось, что вроде ЦСКА был чуть получше соперника, но по факту — не лучше никого. Реализовывать моменты нужно, а не только создавать.
Гончаренко считает, что неправильно сравнивать прошлогоднее участие ЦСКА в Лиге Европы и нынешнее — там у ЦСКА была менее длинная скамейка, ротацию производить было сложно.
А в этом году, по словам Гончаренко, не было длинного подготовительного периода. Это сказывается на всех наших командах в еврокубках.
ЦСКА набрал в Лиге Европы 3 очка после пяти встреч и потерял шансы на плей-офф турнира.
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