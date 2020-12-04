Российская биатлонистка Евгения Павлова уточнила свои слова, сказанные после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Павлова отметила, что готова работать — у нее нет претензий к тренерам, однако что-то происходит со стрельбой, поэтому Павлова загоняется.

«Мне комфортно в команде, меня устраивают тренеры, ни к кому нет претензий, все нормально общаются. Я на эмоциях сказала: меня не устраивает моя стрельба, и я не понимаю, что с ней», — цитирует Павлову Sports.ru.

В ответ начинается: ты везде всех выносила, такая хладнокровная, стрелок от бога, мы тобой восхищались… Люди, меня не было в команде в прошлом году. Я пахала весь год, чтобы отобраться. Вернулась — и идёт давление.

Павлова, целиком пропустившая прошлый сезон, заняла 47-е место в спринте.