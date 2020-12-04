Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов может начать неофициально тренироваться новой командой уже на следующей неделе.

В данный момент россиянин находится в США вместе с агентом и переводчиком. Как только четыре теста на коронавирус покажут отрицательный результат, Капризов сможет присоединиться к небольшой группе хоккеистов «Миннесоты». Сейчас клуб НХЛ помогает игроку с анализами, поисками жилья и знакомит с обслуживающим персоналом «Миннесоты».

По словам генменеджера клуба Билла Герина, Капризову будет тяжелее, чем в нормальных условиях, однако все члены команды ему помогут. Герин не переживает за Капризова, поскольку его английский оказался хорошим.

Напомним, 13 июля 23-летний нападающий сборной России подписал с «Миннесотой» контракт новичка сроком на два сезона.