Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский отреагировал на слова Евгении Павловой, которая сразу после спринта на этапе Кубка мира в Контиолахти рассказала, что ей некомфортно в команде.

Польховский отметил, что лично общался с Павловой, которая живет в одноместном номере, поскольку все находятся на самоизоляции и допускаются лишь минимальные контракты. Не проводятся даже собрания.

«Думаю, Евгения сказала это на эмоциях. Она сегодня не справилась со стрельбой, хотя может и готова стрелять. Немножко не получается, и я думаю, что в этом причина», — отметил Польховский в эфире «Матч ТВ».

Павлова заняла 44-е место в спринте. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, закончившая гонку десятой.