Защитник магнитогорского «Металлурга» Артём Земчёнок забил в ворота своего бывшего клуба победную шайбу менее чем за полторы минуты до конца третьего периода.

По словам Земченка, в первом периоде шла обоюдоострая игра, в которой у «Магнтики» было даже больше моментов. Во втором периоде, как отметил Земченок, «Металлург» начали переигрывать и зажимать — поднаелись и пропустили.

«Ну а в третьем сравняли – и пошла игра «кто ошибётся». Дотерпели, получилось забить. Конечно, часто думал, почему не забиваю. И то менял, и это… Слава богу, прорвало. Надеюсь, и дальше пойдёт», – приводит слова Земчёнка пресс-служба КХЛ.

Земченок присоединился к СКА перед стартом сезона-2018/2019, ранее он выступал за владивостокский «Адмирал». В составе петербургских армейцев он отыграл 62 встречи.