Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная не примет участие на пятом этапе Кубка России в Москве из-за положительного теста на COVID-19. Об этом рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган. До пятницы Косторная значилась в заявке на этап, однако затем ее фамилия исчезла.

«У нее положительный тест на коронавирус», — сообщил Коган.

Кроме Косторной этап пропустит победительница Ростелеком Кап Елизавета Туктамышева — у нее также коронавирус. Не примет участие в соревнованиях и чемпион Европы Дмитрий Алиев. Из участников этапа были исключены двукратный чемпион России Михаил Коляда, а также Анастасия Гулякова.