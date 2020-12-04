Болельщик ЦСКА, журналист Василий Конов отрефлексировал прошедший ранее матч Лиги Европы между ЦСКА и «Вольфсбергом». Армейцы проиграли австрийскому клубу со счетом 0:1 и досрочно обеспечили себе неучастие в плей-офф турнира.

По словам Конова, ЦСКА безобразно выступил в Лиге Европы. Как отметил журналист, во второй год подряд ЦСКА достаются проходимые соперники, но армейцы проваливают выступление.

«Отсутствие мысли и игры, что ЦСКА делал на поле нам, возможно, объяснит главный тренер. Просто австрийский стыд какой-то», — написал Конов в своем телеграм-канале.

В Лиге Европы ЦСКА предстоит провести еще одну встречу: на следующей неделе красно-синие сыграют с Динамо Загреб» в Хорватии.

Напомним, что ЦСКА делит первое место в РПЛ с «Зенитом» и «Спартаком».