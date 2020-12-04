На автодроме Бахрейн в Сахире сегодня, 4 декабря, стартует Гран-при Сахира — шестнадцатый этап чемпионата Формулы-1 в сезоне-2020.

В 16:20 по московскому времени пилоты «Формулы-1» выйдут на первую свободную практику уик-енда.

Прямую трансляцию первой тренировки можно посмотреть здесь:

На пятницу, 4 декабря, также запланирована вторая свободная практика, которая состоится в 20:30 по мск, в субботу на немецком автодроме пройдет третья тренировка, а также квалификация. Итоговая гонка запланирована на воскресенье, 6 декабря, начало назначено на 20:10 по московскому времени.

Следующий этап Формулы-1 в ОАЭ — он будет заключительным в этом сезоне. Чемпионом мира досрочно стал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».