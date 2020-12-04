На этапе Кубка России в Москве впервые в качестве совместного старта на российском уровне выступят сестры Окладниковы из Красноярская — Дарья и Ксения.

В прошлом сезоне сестры уже выступали в Кубке, но катались на разных этапах. Даша была в Сочи, а Ксения в Москве. На своем этапе Дарья обошла сестру на две десятых.

Обе фигуристки занимают фигурным катанием с пяти лет. По словам тренера и матери фигуристки Анастасии Окладниковой, от этапа в Москве ничего не ожидают, кроме опыта. По мнению Окладниковой, в Москве и Питере уровень выше, поскольку больше тренировочного льда.

Напомним, что этап Кубка России будет в усеченном составе, поскольку Елизавета Туктамышева и Алена Косторная сдали положительные тесты на коронавирус

Соревнования среди девушек начнутся в субботу, 5 декабря, в 16:30 по московскому времени — фигуристки покажут короткие программы.