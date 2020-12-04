Коронавирус: сколько заболевших в России на 4 декабря

В России на утро пятницы, 4 декабря, зафиксировано 27 403 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, которые приводятся на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки в стране 569 человека скончались от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 28 901 человек.

За все время пандемии в России было проведено более 78,2 млн миллионов тестов на коронавирус, по всем регионам было выявлено 2 402 949 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровело 1 888 752 человек, еще 42 176 человек стали жертвами пандемии.

В Москве за последние сутки было зафиксировано 6868 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге 3694 новых случая за один день, в Московской области — 1223 зараженных за сутки.