Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси будет футболистом французского «Пари Сен-Жермен» уже летом 2021 года. Это утверждает журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

«Месси перейдет в «ПСЖ» в следующем сезоне. Это не шутка», – пишет журналист.

Ранее в СМИ говорилось об интересе к игроку со стороны лондонского «Челси» и «Манчестер Сити».

Нынешний контракт Месси с «Барселоной» завершается летом 2021 года. В январе 33-летний аргентинец может проводить переговоры с другими клубами. Ранее одним из главных претендентов на Месси являлся «Манчестер Сити».

Прошлым летом Месси хотел порвать с каталонским клубом. Аргентинец вступил в конфликт будучи недовольным ситуацией в команде, однако его убедили остаться в «Барселоне» до конца текущего соглашения.