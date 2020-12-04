В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Рига будет принимать «Северсталь». Матч пройдет на «Арене Рига» 4 декабря. Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.

«Динамо» Рига

«Динамо» Рига всё также глубоко находится в турнирной таблице Западной конференции и занимает последнее место. Клуб сыграл 29 встреч и смог забрать себе в копилку только 12 очков, что является самым неудовлетворительным результатом.

За последние семь игр команда обыграла своих соперников лишь два раза и пять раз проиграла. Как раз именно эти победы состоялись против «Куньлуня». Первая встреча закончилась с результатом 5-3.

Далее клуб не смог справиться с «Динамо» Москва и влетел со счётом 1-6, затем состоялась менее разгромное, но тем не менее поражение против «Локомотива» со счётом 1-3. А в следующем матче с «Куньлунем» латвийцы победили со счётом 5-4, причём встреча завершилась в овертаймах.

«Северсталь»

«Северсталь» уверенно располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции и за 31 сыгранную встречу смог набрать на один бал больше, 32.

Несмотря на это, клуб имеет некоторые проблемы со стабильностью в последние дни. За восемь сыгранных поединков «Северсталь» проиграл шесть раз и только два раза выиграл. Началось всё с поражением над СКА под домашними трибунами со счётом 0-2.

Затем клуб ждало поражение против «Спартака» со счётом 3-4 и против «Витязя» 1-4, однако затем состоялось победа над «Металлургом» Мг (2-1).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Рига в предстоящем матче оценивается в 2.73, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Северстали» — 2.27.

Эксперты считают, что в текущем матче коллективы будут играть достаточно активно и дерзко и не будут бояться забивать шайбы во вражеские ворота и предлагают рассмотреть прогноз на тотал больше 5.5 с коэффициентом 2.25.