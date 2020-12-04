На льду дворца спорта «Мегаспорт» в Москве пройдет пятый этап Кубка России по фигурному катанию. Соревнования состоятся в период с 5 по 8 декабря.

Взрослые будут соревноваться в уик-энд. В субботу состоятся короткие программы одиночников и одиночниц, спортивных пар, а также ритмический танец. В разряде КМС на лёд выйдут только пары.

В воскресенье настанет время произвольных программ в этих же категориях — во всех взрослых видов и у пар в разряде КМС.

В понедельник и во вторник будут кататься юноши, девушки и юниорские танцевальные дуэты.

Напомним, в заключительном этапе Гран-при должны были принять участие Камила Валиева, Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Пётр Гуменник и Михаил Коляда.

Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов снялись с турнира. Позже это сделали из-за коронавируса Косторная, Туктамышева и Коляда.