Российский лыжник Илья Черноусов поменял спортивное гражданство. Как отметил в своем инстаграме спортсмен, теперь он стал швейцарцем — получил швейцарский паспорт. В Международной федерации лыжного спорта (FIS) Черноусов будет представлять Швейцарию и выступать за сборную этой страны.

Напомним, ранее 33-летний спортсмен подал заявку на переход в другую сборную, которую одобрили в FIS. Черноусов не соревновался в составе сборной России с 2016 года.

Напомним, что на Олимпийских играх 2014 года в Сочи Черноусов вместе с Максимом Вылегжаниным и Александром Легковым сформировали российские пьедестал в марафоне. Черноусов занял третье место в гонке на 50 км.

Черноусов женат на Селине Гаспарин — швейцарской биатлонистке, которая в Сочи завоевала серебро. У пары родилось две дочери.